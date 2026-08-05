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Kannauj News: नगर की जनसमस्याओं को लेकर ईओ को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में भाकियू (भानु) के प्रतिनिधिमंडल ने नगर की समस्याओं के समाधान के लिए 17 सूत्रीय ज्ञापन नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को सौंपा। समस्याओं में जलभराव, पेयजल संकट और सफाई व्यवस्था शामिल हैं। संगठन ने चेतावनी दी कि सुनवाई न होने पर आंदोलन करेंगे।

नगर की जनसमस्याओं को लेकर ईओ को सौंपा ज्ञापन
नगर की जनसमस्याओं को लेकर ईओ को सौंपा ज्ञापन

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। भाकियू (भानु) के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को नगर की विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संगठन ने नगर में मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए शीघ्र प्रभावी कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगों की सुनवाई नहीं हुई, तो वह लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन में कहा गया कि नगर के व्यापारी, विद्यार्थी, महिलाएं, किसान एवं आम नागरिक लंबे समय से जलभराव, जाम, पेयजल संकट, सफाई व्यवस्था की बदहाली, बंद पड़ी नगरपालिका लाइब्रेरी, सार्वजनिक शौचालयों की कमी, अव्यवस्थित यातायात तथा कूड़ा प्रबंधन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

इसके अलावा तालाबों की उपेक्षा और निम्न गुणवत्ता वाले विकास कार्यों के कारण लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाकियू (भानु) के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अमन यादव के नेतृत्व में पालिका पहुंचे किसान नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से स्थायी जल निकासी व्यवस्था, प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था, सार्वजनिक पेयजल की बेहतर सुविधा, नगरपालिका लाइब्रेरी का संचालन, ट्यूबवेल कर्मचारियों की जांच, विकास कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, दुर्घटनाग्रस्त डिवाइडरों की मरम्मत, रामनगर तालाब के सौंदर्यीकरण, नालियों एवं नालों की नियमित सफाई, मुख्य मार्गों पर अवैध बस स्टॉप संचालन पर रोक, काशीराम कॉलोनी में विशेष स्वच्छता अभियान, ताजपुर रोड निर्माण की गुणवत्ता जांच, तालाबों से अवैध कब्जे हटाने तथा शास्त्रीनगर, जेरकिला और तिवारियान सहित विभिन्न मोहल्लों में प्रभावी कूड़ा प्रबंधन की मांग उठाई। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर समयबद्ध एवं पारदर्शी कार्रवाई नहीं की गई, तो भाकियू (भानु) जनहित में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन मंत्री अमन यादव, राष्ट्रीय सचिव आरपी ठाकुर, कानपुर मंडल अध्यक्ष अमित कुमार राजपूत, मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष संजय कुमार दुबे, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष फैजान खान, छात्र मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवम मिश्रा, अध्यक्ष अरशद, रामकुमार, प्रेम चतुर्वेदी, अयूब आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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