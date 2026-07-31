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Kannauj News: फार्मर रजिस्ट्री में नाम और चकबंदी बनी सबसे बड़ी बाधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: कन्नौज में फार्मर रजिस्ट्री का काम तकनीकी और राजस्व समस्याओं के कारण रुक रहा है। बैठक के दौरान कहा गया कि लगभग पांच हजार आवेदन लंबित हैं। भूमि के अंश निर्धारण और आधार-खतौनी में असंगतियों के कारण समस्याएँ पाई गईं हैं। अब तक 2.40 लाख किसानों की रजिस्ट्री हो चुकी है।

Kannauj News: फार्मर रजिस्ट्री में नाम और चकबंदी बनी सबसे बड़ी बाधा

Kannauj News: कन्नौज । जिले में फार्मर रजिस्ट्री का काम तकनीकी और राजस्व संबंधी समस्याओं के कारण अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रहा है। शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) देवेंद्र सिंह और उप कृषि निदेशक संतोष कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन समीक्षा बैठक में सीएससी संचालकों ने रजिस्ट्री प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को विस्तार से रखा। अधिकारियों ने लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कराने और सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले में करीब पांच हजार आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। चकबंदी वाले गांवों में भूमि के अंश निर्धारण का कार्य पूरा न होने से कई किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन पा रही है। वहीं आधार कार्ड और खतौनी में नाम अलग-अलग दर्ज होने के कारण भी बड़ी संख्या में आवेदन पोर्टल पर अटक रहे हैं। इसके अलावा सत्यापन के लिए भेजे गए हजारों आवेदन लेखपाल स्तर पर लंबित होने से प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। समीक्षा के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि आधार और खतौनी में नाम अलग होने वाले 2,980 किसानों की सूची संबंधित उपजिलाधिकारियों को भेजी गई थी। अब तक केवल 453 मामलों में ही संशोधन हो सका है, जबकि अधिकांश प्रकरण अभी भी लंबित हैं। अधिकारियों ने राजस्व और कृषि विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का जल्द समाधान कराने के निर्देश दिए。

किसानों की रजिस्ट्री स्थिति

2.40 लाख किसानों की बन चुकी फार्मर रजिस्ट्री

जिले में कुल 2.93 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जानी है। अब तक 2.40 लाख किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। चकबंदी के कारण 20,103 किसानों की रजिस्ट्री फिलहाल नहीं हो सकेगी। सत्यापन के दौरान 11 हजार मृतक और 4,300 भूमिहीन किसानों की भी पहचान हुई है।

सामान्य प्रश्न

कन्नौज में कितने आवेदन लंबित हैं?
जिले में करीब पांच हजार आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं।
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