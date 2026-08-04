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Kannauj News: छत से गिर कर किसान घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के अलनापुर गांव में एक किसान जयवीर सिंह छत से गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका एक पैर और एक हाथ टूट गया। उन्हें पहले सौ शैय्या अस्पताल लाया गया, फिर गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

Kannauj News: छत से गिर कर किसान घायल

Kannauj News: तिर्वा, संवाददाता। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के अलनापुर गांव में एक किसान छत से गिर कर घायल हो गया। जिससे उसका पैर व एक हाथ टूट गया। उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में लाया गया। यहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मंगलवार को अलनापुर गांव निवासी जयवीर सिंह पुत्र रामऔतार अपनी छत पर सो रहे थे। रात में शौच के लिए उठे थे। तभी उनका पैर फिसल गया। जिससे वह छत से नीचे गिर गए। जिससे उनका एक पैर व एक हाथ टूट गया। उन्हें परिजनों द्वारा सौ शैय्या अस्पताल में लाया गया। जहां हालत खराब होने पर उसे राजकीय मेडिकल काॅलेज में रेफर कर दिया गया।

यहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

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