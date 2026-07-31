Kannauj News: मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप, तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
Kannauj News: कन्नौज के गांव राजूपुर में पारिवारिक विवाद के कारण मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। श्यामजी ने आरोपितों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मारपीट के दौरान श्यामजी को घायल कर दिया गया और आरोपित जान से मारने की भी धमकी देकर गए।
Kannauj News: कन्नौज। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव राजूपुर में पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। आरोपितों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस में मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव राजूपुर निवासी श्यामजी पुत्र विमल कुमार ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि ,29 जुलाई की रात करीब आठ बजे वह अपने घर के दरवाजे पर मौजूद था। तभी पारिवारिक विवाद को लेकर अनिल कुमार पुत्र ईश्वर दयाल, कृष्ण कुमार पुत्र अनिल कुमार तथा निशी पत्नी कृष्ण कुमार वहां पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने लाठी-डंडों, थप्पड़ों और घूंसों से उसकी पिटाई कर दी।
शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर उसे बचाया। आरोप है कि जाते समय आरोपित जान से मारने की धमकी भी देकर गए। घायल ने जिला अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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