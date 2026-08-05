Kannauj News: विद्यार्थियों को माई भारत पोर्टल से जुड़ने को किया प्रेरित
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर के विमला देवी इंटर कॉलेज में बुधवार को स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर के विमला देवी इंटर कॉलेज में बुधवार को स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत मेरा युवा भारत (माई भारत) के ब्लॉक वॉलेंटियर विकास कुमार एवं वॉलेंटियर गोल्डी के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को स्वच्छता का महत्व बताते हुए विद्यालय परिसर में श्रमदान कराया गया और साफ-सफाई बनाए रखने का संकल्प दिलाया गया। वॉलेंटियरों ने कहा कि स्वच्छ वातावरण से ही स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में ब्लॉक वॉलेंटियर विकास कुमार ने विद्यार्थियों को माई भारत पोर्टल की विस्तृत जानकारी देते हुए अधिक से अधिक पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को स्वयंसेवा, नेतृत्व विकास, कौशल संवर्धन, सामाजिक गतिविधियों तथा राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न अवसर प्राप्त होते हैं। वॉलेंटियर गोल्डी ने भी विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हुए अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका रीता पाल, अध्यापक श्याम बाबू, अवधेश, दमयंती, डॉ. रजनेश, डॉ. उषा यादव एवं रोहित कुमार सहित विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया। विद्यालय प्रशासन ने दोनों वॉलेंटियरों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।