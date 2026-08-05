Kannauj News: डिबेट प्रतियोगिता के फाइनल में पुष्कर हाउस ने मारी बाजी
Kannauj News: सौरिख में एमएसए एजुकेशन सेंटर में बुधवार को हाउस डिबेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हुआ। पुष्कर हाउस ने 538 अंक के साथ प्रथम स्थान जबकि कसौली हाउस ने 533 अंक के साथ उपविजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। प्रतियोगिता का विषय यूजीसी के पक्ष एवं विपक्ष में विचार प्रस्तुत करना था।
Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। क्षेत्र के सरदापुर स्थित एमएसए एजुकेशन सेंटर में बुधवार को हाउस डिबेट प्रतियोगिता का भव्य फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में पुष्कर हाउस और कसौली हाउस के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों के प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास, तर्कशक्ति और प्रभावशाली वक्तृत्व कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों का ध्यान आकर्षित किया। फाइनल मुकाबले में पुष्कर हाउस ने 538 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि कसौली हाउस ने 533 अंक अर्जित कर उपविजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। मात्र पांच अंकों के अंतर ने प्रतियोगिता को बेहद रोमांचक बना दिया। प्रतियोगिता का विषय यूजीसी के पक्ष एवं विपक्ष में विचार प्रस्तुत करना था।
विद्यार्थियों ने तथ्यों, तार्किक दृष्टिकोण और प्रभावशाली अभिव्यक्ति के साथ अपने विचार रखे। प्रतिभागियों का उत्साह, अनुशासन और मंच संचालन की क्षमता सराहनीय रही। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य मुवीन अख्तर ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर विद्यालय के समन्वयक डॉ. पीयूष सक्सेना सहित समस्त शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय स्टाफ उपस्थित रहा। अंत में विजेता एवं उपविजेता हाउस के प्रतिभागियों को बधाई देते हुए विद्यालय प्रशासन ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में तर्कशक्ति, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और प्रभावी अभिव्यक्ति का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
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