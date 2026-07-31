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Kannauj News: महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर, उत्कृष्ट कैडर सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: कन्नौज में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जलालाबाद महिला संकुल समिति की वार्षिक आमसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विकास अधिकारी ने किया। सभा में महिलाओं की गतिविधियों की समीक्षा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। स्वयं सहायता समूह महिलाओं की आर्थिक सशक्तीकरण में सहायक बन रहे हैं।

Kannauj News: महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर, उत्कृष्ट कैडर सम्मानित

Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जलालाबाद महिला संकुल समिति की वार्षिक आमसभा ग्राम अनौगी स्थित द्वारिका धाम मैरिज लॉन में आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपायुक्त /जिला विकास अधिकारी राज कुमार लोधी ने दीप प्रज्वलित कर किया। आमसभा में स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। जिला विकास अधिकारी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।

समूहों से जुड़कर महिलाएं अपनी आय बढ़ाने के साथ परिवार और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने महिलाओं से सरकारी योजनाओं और स्वरोजगार कार्यक्रमों का लाभ उठाकर उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कहा कि आत्मनिर्भर महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकती हैं। इस दौरान संकुल समिति के विभिन्न कैडरों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला मिशन प्रबंधक शिव बिहारी, ब्लॉक मिशन प्रबंधक, स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं।

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