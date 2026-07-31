Kannauj News: पशुपालन और जैविक खाद से स्वरोजगार की राह, 33 युवाओं को प्रशिक्षण
Kannauj News: कन्नौज में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए पशुपालन और जैविक खाद निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित 12 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त ने की। इसमें 33 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य स्वरोजगार के लिए तकनीकी जानकारी हासिल करना है।
Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। ग्रामीण युवाओं और स्वरोजगार की इच्छा रखने वाले लोगों को पशुपालन तथा जैविक खाद निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू हुई है। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र, बहेलियन पुरवा अनौगी में 12 दिवसीय पशुपालन एवं जैविक खाद निर्माण आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त (स्वत: रोजगार)/जिला विकास अधिकारी राजकुमार लोधी ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न गांवों से आए 33 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को पशुपालन और जैविक खाद निर्माण की तकनीकी एवं व्यावहारिक जानकारी देकर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है।
जिला विकास अधिकारी ने प्रतिभागियों को पशुपालन व्यवसाय में बेहतर बाजार संपर्क, उत्पादों के प्रभावी विपणन, मूल्य संवर्धन और सफल बिजनेस मॉडल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाजार की मांग को समझकर वैज्ञानिक और व्यावसायिक तरीके से पशुपालन तथा जैविक खाद निर्माण को आय का मजबूत जरिया बनाया जा सकता है। उन्होंने ग्रामीण युवाओं से सरकार और वित्तीय संस्थानों की योजनाओं का लाभ उठाकर अपना रोजगार शुरू करने की अपील की। कहा कि स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार बढ़ने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
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