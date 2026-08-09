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Kannauj News: बिजली के पोल में उतरे करंट से भैंस की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां विद्युत पोल में अचानक उतरे करंट की चपेट में आने से भैंस

Kannauj News: बिजली के पोल में उतरे करंट से भैंस की मौत

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव में शनिवार सुबह विद्युत पोल में करंट उतरने से चपेट में आकर एक भैंस की मौत हो गई। घटना से परिजनों में रोष व्याप्त है। ग्राम नेकपुर निवासी रजपाल सिंह पुत्र कन्नौजीलाल रोज की तरह शनिवार सुबह अपने घर के परिसर में पशुओं की देखभाल कर रहे थे। करीब सात बजे उनकी दुधारू भैंस खूंटे से बंधी हुई थी। इसी दौरान पास लगे बिजली के पोल में अचानक करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आकर भैंस बुरी तरह तड़पने लगी। परिजन जब तक कुछ समझ पाते, तब तक भैंस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

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