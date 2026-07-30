Kannauj News: बेकाबू रिक्शा पलटने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल
Kannauj News: सौरिख के ग्राम किशई जगदीशपुर में 26 जून को एक रिक्शा पलटने से बुजुर्ग नरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथ कई सवारियां थीं और चालक की लापरवाही का आरोप है। बुजुर्ग को इलाज के लिए पहले तिर्वा मेडिकल कॉलेज और फिर लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर किया गया।
Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। थाना क्षेत्र के ग्राम किशई जगदीशपुर में एक रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उस पर सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 26 जून की बताई जा रही है। पीडि़त के बेटे सौरभ सिंह ने तहरीर में बताया कि उनके पिता नरेंद्र सिंह सौरिख जाने के लिए एक रिक्शा पर बैठकर जा रहे थे। आरोप है कि चालक पहले से ही अधिक सवारियां बैठाकर रिक्शा को तेज व लापरवाही से चला रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज तिर्वा ले गए, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ रेफर कर दिया।
परिजनों के अनुसार हादसे में घायल के दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई है। घटना के बाद आरोपी चालक रिक्शा छोडक़र मौके से फरार हो गया। पीडि़त की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात रिक्शा चालक पर रिपोर्ट दर्ज कर ली।
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