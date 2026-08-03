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Kannauj News: आदमखोर हुए आवारा कुत्ते, बच्चों व शिक्षक समेत कई को नोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: ठठिया (कन्नौज) में प्रशासनिक उपेक्षा और भोजन की कमी के चलते आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। सोमवार को स्कूल जा रहे बच्चों पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है।

आदमखोर हुए आवारा कुत्ते, बच्चों व शिक्षक समेत कई को नोचा
आदमखोर हुए आवारा कुत्ते, बच्चों व शिक्षक समेत कई को नोचा

Kannauj News: ​ठठिया (कन्नौज)। भोजन की कमी और प्रशासनिक उपेक्षा के चलते कस्बा ठठिया में आवारा कुत्तों का आतंक खूनी रूप ले चुका है। मानीमऊ रोड से लेकर दौलतपुर तक कुत्तों के आक्रामक झुंड राहगीरों और स्कूली बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। सोमवार सुबह स्कूल जा रहे मासूमों पर अचानक हमला कर आधा दर्जन से अधिक लोगों को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। ​घटना के वक्त गश्त पर निकले पीआरवी के जवानों अमरनाथ और समशाद खां ने साहस का परिचय दिया। जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लहूलुहान बच्चों को कुत्तों के झुंड के बीच से खींचकर निकाला। हमले में अनन्या (10), प्रिंस (8), रोशनी (15), मुस्कान (22), दीपिका और समाचार पत्र वितरक लक्ष्मीनारायण सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। ​स्थानीय निवासियों के अनुसार क्षेत्र के गेस्ट हाउस बंद होने के बाद आवारा कुत्तों को खाना मिलना बंद हो गया है, जिससे वे भूखे और हिंसक हो गए हैं। सड़क पर उतरते ही आवारा कुत्ते राहगीरों का पीछा करने लगते हैं, जिससे पूरे कस्बे में दहशत व्याप्त है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है.

अगर समय पर पीआरवी जवान न पहुंचते तो हो सकती थी बड़ी अनहोनी

​प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सोमवार सुबह की घटना बेहद भयानक थी। आवारा कुत्तों का झुंड स्कूली बच्चों को नीचे गिराकर बुरी तरह नोच रहा था। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जब तक समझ पाते, तब तक गश्त कर रहे पीआरवी जवान अमरनाथ और समशाद खां मौके पर पहुंच गए। जवानों ने बिना अपनी परवाह किए गाड़ियों का सायरन बजाया और डंडों के सहारे आक्रामक कुत्तों को खदेड़ा। यदि जवान तत्परता न दिखाते तो मासूम बच्चों की जान पर बन आती। जवानों की इस मुस्तैदी की पूरे इलाके में सराहना हो रही है。

सामान्य प्रश्न

ठठिया में कुत्तों का आतंक कब बढ़ा?
भोजन की कमी और प्रशासनिक उपेक्षा के चलते ठठिया में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है।
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