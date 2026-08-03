Kannauj News: आदमखोर हुए आवारा कुत्ते, बच्चों व शिक्षक समेत कई को नोचा

Kannauj News: ​ठठिया (कन्नौज)। भोजन की कमी और प्रशासनिक उपेक्षा के चलते कस्बा ठठिया में आवारा कुत्तों का आतंक खूनी रूप ले चुका है। मानीमऊ रोड से लेकर दौलतपुर तक कुत्तों के आक्रामक झुंड राहगीरों और स्कूली बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। सोमवार सुबह स्कूल जा रहे मासूमों पर अचानक हमला कर आधा दर्जन से अधिक लोगों को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। ​घटना के वक्त गश्त पर निकले पीआरवी के जवानों अमरनाथ और समशाद खां ने साहस का परिचय दिया। जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लहूलुहान बच्चों को कुत्तों के झुंड के बीच से खींचकर निकाला। हमले में अनन्या (10), प्रिंस (8), रोशनी (15), मुस्कान (22), दीपिका और समाचार पत्र वितरक लक्ष्मीनारायण सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। ​स्थानीय निवासियों के अनुसार क्षेत्र के गेस्ट हाउस बंद होने के बाद आवारा कुत्तों को खाना मिलना बंद हो गया है, जिससे वे भूखे और हिंसक हो गए हैं। सड़क पर उतरते ही आवारा कुत्ते राहगीरों का पीछा करने लगते हैं, जिससे पूरे कस्बे में दहशत व्याप्त है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है.