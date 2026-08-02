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Kannauj News: कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था परखी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: फोटो 10-कांवड़ यात्रा को लेकर बनाई गई अस्थाई चौकी के पास रूट देखते डीएम-एसपी व अन्य अधिकारी।-डीएम-एसपी ने पैदल गश्तकर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजाछि

Kannauj News: कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था परखी

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के साथ आगामी त्योहारों के मद्देनजर डीएम-एसपी ने पैदल गश्तकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तथा संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजाम का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ प्रभावी पुलिसिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग करने, यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने तथा आमजन के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। पैदल गश्त के दौरान डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री व एसपी विनोद कुमार ने आपसी भाईचारा एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस दौरान एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी, सीओ सुरेश कुमार,कोतवाल कपिल दुबे समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे。

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फर्रुखाबाद चौराहा पर बनाई गई अस्थाई पुलिस चौकी

छिबरामऊ। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए नगर के फर्रुखाबाद चौराहा पर अस्थाई पुलिस चौकी बनाई गई है। यहां लाउडहेलर सिस्टम की व्यवस्था कर श्रद्धालुओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। चौराहा और आस-पास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय कर निगरानी बढ़ा दी गई है। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं। कांवड़ियों की सुविधा के लिए पुलिस चौकी पर पेयजल, प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाइयों सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है।

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सामान्य प्रश्न

कौन से अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया?
डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और एसपी विनोद कुमार ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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