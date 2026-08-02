Kannauj News: कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था परखी

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के साथ आगामी त्योहारों के मद्देनजर डीएम-एसपी ने पैदल गश्तकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तथा संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजाम का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ प्रभावी पुलिसिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग करने, यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने तथा आमजन के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। पैदल गश्त के दौरान डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री व एसपी विनोद कुमार ने आपसी भाईचारा एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस दौरान एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी, सीओ सुरेश कुमार,कोतवाल कपिल दुबे समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे。