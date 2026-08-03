Kannauj News: अहंकार को त्यागने वाले व्यक्तियों पर होती भगवान की कृपा

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर की आवास विकास कालोनी स्थित पं.रामप्रकाश त्रिपाठी पार्क में श्रीराधा चरितामृतम का वर्णन श्रीराधा धाम बरसाने से आए आचार्य श्रीशरणजी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। पंचम दिवस आचार्य ने उद्धव प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडाल में पहुंचे और भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का रसपान कर भावविभोर हो गए। पूरा वातावरण राधे-राधे और जय श्रीकृष्ण के जयघोष से भक्तिमय बना रहा। आचार्य श्रीशरणजी महाराज ने बताया कि जब भगवान श्रीकृष्ण मथुरा चले गए तो ब्रज की गोपियां विरह में व्याकुल रहने लगीं। श्रीकृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव को ज्ञान का संदेश लेकर ब्रज भेजा।

उद्धव ने गोपियों को योग और वैराग्य का उपदेश दिया, लेकिन गोपियों ने बताया कि उनका जीवन केवल श्रीकृष्ण की भक्ति और प्रेम में समर्पित है। सच्चे प्रेम के सामने ज्ञान और तर्क भी छोटे पड़ जाते हैं। गोपियों की निष्काम भक्ति और अटूट प्रेम को देखकर स्वयं उद्धव भी अभिभूत हो गए और उन्होंने ब्रज की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग निष्काम प्रेम, भक्ति और समर्पण है। अहंकार का त्याग कर जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से जीवन में प्रेम, सेवा, करुणा और सदाचार अपनाने का आवाहन किया। कथा के समापन पर श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन में भाग लिया और भगवान श्रीकृष्ण की आरती उतारकर विश्व कल्याण की प्रार्थना की। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए आगामी कथा प्रसंग में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह किया।