Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: अहंकार को त्यागने वाले व्यक्तियों पर होती भगवान की कृपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: छिबरामऊ में पं. रामप्रकाश त्रिपाठी पार्क में आचार्य श्रीशरणजी महाराज ने श्रीराधा चरितामृतम का वर्णन किया। श्रद्धालुओं ने उद्धव प्रसंग के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का रसपान किया। आचार्य ने बताया कि सच्चे प्रेम और भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। कथा के अंत में भजन-कीर्तन हुआ और विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई।

Kannauj News: अहंकार को त्यागने वाले व्यक्तियों पर होती भगवान की कृपा

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर की आवास विकास कालोनी स्थित पं.रामप्रकाश त्रिपाठी पार्क में श्रीराधा चरितामृतम का वर्णन श्रीराधा धाम बरसाने से आए आचार्य श्रीशरणजी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। पंचम दिवस आचार्य ने उद्धव प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडाल में पहुंचे और भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का रसपान कर भावविभोर हो गए। पूरा वातावरण राधे-राधे और जय श्रीकृष्ण के जयघोष से भक्तिमय बना रहा। आचार्य श्रीशरणजी महाराज ने बताया कि जब भगवान श्रीकृष्ण मथुरा चले गए तो ब्रज की गोपियां विरह में व्याकुल रहने लगीं। श्रीकृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव को ज्ञान का संदेश लेकर ब्रज भेजा।

उद्धव ने गोपियों को योग और वैराग्य का उपदेश दिया, लेकिन गोपियों ने बताया कि उनका जीवन केवल श्रीकृष्ण की भक्ति और प्रेम में समर्पित है। सच्चे प्रेम के सामने ज्ञान और तर्क भी छोटे पड़ जाते हैं। गोपियों की निष्काम भक्ति और अटूट प्रेम को देखकर स्वयं उद्धव भी अभिभूत हो गए और उन्होंने ब्रज की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग निष्काम प्रेम, भक्ति और समर्पण है। अहंकार का त्याग कर जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से जीवन में प्रेम, सेवा, करुणा और सदाचार अपनाने का आवाहन किया। कथा के समापन पर श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन में भाग लिया और भगवान श्रीकृष्ण की आरती उतारकर विश्व कल्याण की प्रार्थना की। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए आगामी कथा प्रसंग में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News Chhibramau

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।