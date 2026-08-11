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Kannauj News: बाल वाटिका को समृद्ध बनाने के लिए ईसीसीई कार्यशाला आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में 5 से 6 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए ईसीसीई कार्यशाला का आयोजन किया गया। उप शिक्षा निदेशक डॉ. अमित कुमार सिंह ने खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यशाला में विभिन्न शिक्षण विधियों और प्रोग्रामों पर चर्चा की गई।

बाल वाटिका को समृद्ध बनाने के लिए ईसीसीई कार्यशाला आयोजित
बाल वाटिका को समृद्ध बनाने के लिए ईसीसीई कार्यशाला आयोजित

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। विकास के आरंभिक दौर से गुजर रहे 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के समग्र विकास एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में एक दिवसीय ईसीसीई बैठक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य डॉ.अमित कुमार सिंह ने की।प्राचार्य ने कहा कि बाल वाटिका में खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देकर बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत किया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा की नींव जितनी मजबूत होगी, विद्यालयों में पठन-पाठन का स्तर उतना ही बेहतर होगा। वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव गंगवार ने भी ईसीसीई के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

कार्यशाला प्रभारी डायट प्रवक्ता नीतू ने संदर्शिका एवं शैक्षिक कैलेंडर की विभिन्न इकाइयों पर बिंदुवार चर्चा की। एआरपी अच्युत त्रिपाठी ने क्रियाशील बाल वाटिका के अंतर्गत फोर कॉर्नर, प्रिंट रिच वातावरण, रनिंग बोर्ड एवं छात्र केंद्रित शिक्षण की जानकारी दी। एआरपी सुशील दुबे ने छात्र प्रोफाइल के संबंध में विस्तार से समझाया। सीडीपीओ रमाकांती के नेतृत्व में नामित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इस दौरान डायट प्रवक्ता शरद यादव, फरहत शमशाद, अंजली मिश्रा, सुधाकरन, संकुल शिक्षक रावेंद्र सिंह सहित संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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