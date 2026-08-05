Kannauj News: वैज्ञानिक डेयरी से बढ़ेगी किसानों की आय, दुग्ध स्वर्ण महोत्सव में आधुनिक पशुपालन पर जोर

Kannauj News: कन्नौज। दुग्ध स्वर्ण महोत्सव के अंतर्गत बुधवार को विकास भवन स्थित हर्षवर्धन सभागार में जिला स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वैज्ञानिक पशुपालन, आधुनिक डेयरी प्रबंधन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। कॉन्क्लेव की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास ने की, जबकि बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक किसान, पशुपालक, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास ने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने वैज्ञानिक पशुपालन, संतुलित पशु आहार, नियमित टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और आधुनिक डेयरी तकनीकों को अपनाने पर बल दिया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की सभी पशुपालक हितैषी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाया जाए। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सरदूल सिंह ने पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, संक्रामक रोगों की रोकथाम, संतुलित पोषण, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और कृत्रिम गर्भाधान की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ पशु ही बेहतर और गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादन की आधारशिला हैं, इसलिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण बेहद आवश्यक है। कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों ने आधुनिक डेयरी प्रबंधन, दुग्ध गुणवत्ता संवर्धन, पशु कल्याण, मूल्य संवर्धन तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री गो-संवर्धन योजना के तहत वर्ष 2026-27 के चयनित लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चयन-पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर समाज कल्याण राज्य मंत्री के प्रतिनिधि आर.एस. कठेरिया, जिला विकास अधिकारी राजकुमार लोधी, उप कृषि निदेशक संतोष कुमार सहित पशुपालन एवं दुग्धशाला विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, किसान और बड़ी संख्या में पशुपालक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी पशुपालकों से वैज्ञानिक एवं आधुनिक डेयरी व्यवसाय अपनाकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया गया।