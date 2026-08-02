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Kannauj News: मंदिर मार्ग से अवैध कब्जा हटवाए जाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ के ग्राम पंचायत अतरौली ब्राहिमपुर में जखैया महाराज मंदिर के जाने वाले रास्ते पर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी से शिकायत की है। जांच में रास्ते पर अवरोध पाये गए हैं। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच के लिए टीम का गठन किया है।

Kannauj News: मंदिर मार्ग से अवैध कब्जा हटवाए जाने की मांग

Kannauj News: छिबरामऊ। सौरिख विकास खंड की ग्राम पंचायत अतरौली ब्राहिमपुर में स्थित जखैया महाराज मंदिर तक जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मंदिर जाने वाले चकरोड पर अवैध कब्जे के कारण श्रद्धालुओं का आवागमन बाधित हो रहा है। इस संबंध में ग्राम ब्राहिमपुर निवासी शिवम मिश्रा ने उप जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र द्विवेदी को शिकायती पत्र देकर रास्ता खुलवाने की मांग की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने क्षेत्रीय लेखपाल अजय गौतम को मौके पर जांच के निर्देश दिए। जांच के दौरान लेखपाल ने मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के दोनों ओर अवरोध होने की बात सामने आने पर रिपोर्ट तैयार की।

उन्होंने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कानूनगो एवं राजस्व टीम का गठन कर पुन: मौके का निरीक्षण कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि चकरोड पर कब्जा पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रास्ता खाली कराया जाएगा। वहीं आरोपित आलोक यादव ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके मकान से चकरोड बाधित नहीं है और उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। अब पूरे मामले में प्रशासन की विस्तृत जांच और रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।

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