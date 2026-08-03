Kannauj News: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखा विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड

Kannauj News: छिबरामऊ। छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र की विधायक अर्चना पांडेय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यूडबल्यूडब्ल्यू डॉट अर्चना पांडेय डॉट इन का शुभारंभ करते हुए क्षेत्रवासियों के बीच अपने विकास कार्यों का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह वेबसाइट जनसेवा, पारदर्शिता और जनता से सीधे संवाद को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विधायक अर्चना पांडेय ने बताया कि वेबसाइट के माध्यम से क्षेत्र के नागरिकों को विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं, जनसेवा कार्यों, उपलब्धियों तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी। साथ ही नागरिक अपनी समस्याएं, सुझाव और शिकायतें भी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे, जिससे उनके त्वरित निस्तारण में सहायता मिलेगी।

पूर्व राज्य मंत्री अर्चना पांडेय ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में जनप्रतिनिधि और जनता के बीच सीधा संवाद समय की आवश्यकता है। वेबसाइट का उद्देश्य छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक तक विकास कार्यों की जानकारी सरल, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से जनभागीदारी बढ़ेगी और विकास कार्यों की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। वेबसाइट लॉन्च के दौरान उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सेवा, विकास और जनविश्वास को नई मजबूती देने वाला कदम बताया। लोगों का कहना था कि इससे आम नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचने का आसान माध्यम मिलेगा और शासन-प्रशासन से जुड़ी जानकारियां भी सहज रूप से उपलब्ध होंगी।