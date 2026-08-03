Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: सोमवार को शिव मंदिरों में काफी चहल पहल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: श्रावण मास के पहले सोमवार को गुरु सहायगंज के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ देखी गई। गंगेश्वर नाथ मंदिर में विशेष रूप से लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। महिलाएं भी दर्जनों की संख्या में शामिल थीं। मंदिरों में साफ-सफाई और सजावट पर भी ध्यान दिया गया।

Kannauj News: सोमवार को शिव मंदिरों में काफी चहल पहल

Kannauj News: गुरसहायगंज। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को शिव मंदिरों में काफी चहल पहल रही। सुबह होते ही श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच गए। नगर के गंगेश्वर नाथ मंदिर में खास तौर से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इसके अलावा अन्य धार्मिक स्थान पर भी श्रद्धालु पूजा पाठ करते हुए देखे गए। मंदिरों में सुबह होते ही घंटे घड़ियाल की आवाज़ सुनाई देने लगी। मंदिरों में खास कर महिलाओं की काफी भीड़ रही। इसके अलावा संतोषी माता मंदिर, काली माता मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ रही। लोगों ने श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की।

ये भी पढ़ें:पहली सोमवारी: हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे शिवालय

सावन मास के पहले सोमवार को मंदिरों में सजावट के साथ ही साफ-सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त रही।

ये भी पढ़ें:कटिहार: श्रावण की पहली सोमवारी के मौके पर गोरखनाथधाम में शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक
ये भी पढ़ें:Etah News: औघड़दानी की भक्ति को शिवालयों पर उमड़ा आस्था का सैलाब
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।