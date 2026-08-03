Kannauj News: सीसी रोड की निकली सरिया पर पैर लगने से पांच कांवड़िया घायल
Kannauj News: सावन के पहले सोमवार को श्रीदौलेश्वर धाम में कांवड़ियों को निर्माणाधीन रोड से गुजरते समय मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पांच कांवड़िये सड़क पर निकली सरिया में पैर लगने से घायल हो गए। श्रद्धालुओं में गुस्सा फैला है और पीडब्ल्यूडी ने जल्द स्थिति का निरीक्षण करने का आश्वासन दिया है।
Kannauj News: तिर्वा। सावन के सोमवार को श्रीदौलेश्वर धाम में कांवड़ लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं को निर्माणाधीन रोड से गुजरने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीसी रोड की बाहर निकली सरिया पर पैर लगने से पांच कांवड़िया घायल हो गए। घायल हालत में ही कांवड़िए जलाभिषेक कर अपने घर लौट गए।कस्बे के डीएन इंटर कालेज के पास तिर्वा-कन्नौज रोड से मां अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए श्रीदौलेश्वर धाम तक सीसी रोड का निर्माण कार्य जारी है। तीन मीटर चौड़ी रोड को सात मीटर तक चौड़ा किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने लखनऊ की संस्था तिरुपति बालाजी को इसका टेंडर दिया है। करीब 1200 मीटर लंबी इस सड़क पर पिछले तीन माह से काम चल रहा है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है।
सावन के पहले सोमवार को मंदिर जा रहे पांच कांवड़ियों के पैर में सड़क की निकली सरिया घुसने से वे चोटिल हो गए। इस हादसे के बाद श्रद्धालुओं में आक्रोश व्याप्त है। मामले में पीडब्ल्यूडी एक्सईएन दीपेश अस्थाना ने बताया कि वे जल्द मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे और सड़क का काम शीघ्र पूरा कराया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं और उनके परिजन को आगे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।