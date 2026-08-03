Kannauj News: महादेवी घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, गंगाजल लेकर गौरीशंकर के अभिषेक को पहुंचे श्रद्धालु
Kannauj News: कन्नौज में सावन माह के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं का ताता लगा रहा। महादेवी घाट पर भक्तों ने गंगा में पूजा-पाठ किया और गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। जिलाधिकारी और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा का निरीक्षण किया। घाट पर ड्रोन से निगरानी रखी गई और गोताखोर तैनात रहे।
Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। सावन माह के प्रथम सोमवार पर जिले के प्रमुख गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही महादेवी घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इसके बाद श्रद्धालु गंगाजल लेकर शहर के प्रसिद्ध बाबा गौरीशंकर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। घाट पर दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मेहंदी घाट का स्थलीय निरीक्षण किया।
अधिकारियों ने घाट पर बैरिकेडिंग, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, प्रकाश, पेयजल, चिकित्सा सहायता और आपातकालीन इंतजामों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में किसी प्रकार की लापरवाही न हो तथा सभी व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जाए।
ड्रोन से निगरानी, गोताखोर भी रहे मुस्तैद
घाट क्षेत्र में भीड़ की स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती की गई थी। पुलिसकर्मियों ने घाट पर श्रद्धालुओं से संवाद कर उन्हें गहरे पानी में न जाने और निर्धारित स्थानों पर ही स्नान करने की अपील की।
एसपी ने श्रद्धालुओं से पुलिस और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा
निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी तिर्वा सहित अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। श्रावण मास में घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस-प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं।
श्रद्धालुओं को वितरित किया प्रसाद
सावन के पहले सोमवार पर शहर के बोर्डिंग मैदान पर स्टाल लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं अपर जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह ने स्टाल पर पहुंच कर स्टाल पर व्यवस्थाओं का जायाजा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं से व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली।
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