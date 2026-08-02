Kannauj News: 51 किलो की कांवर लेकर निकले शिवभक्त
Kannauj News: छिबरामऊ में सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। भक्तों ने गंगा घाट से जल लेकर कांवर यात्रा की। कांवरियों ने 51 किलो की कांवर उठाकर पैदल यात्रा की। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराकर यात्रा को सफल बनाया।
Kannauj News: छिबरामऊ। सावन माह के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों में अपार उत्साह देखने को मिला। रविवार को ऋंगीरामपुर गंगा घाट से गंगाजल भरकर शिवभक्तों की टोलियां अपने-अपने गंतव्य की ओर बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयघोष के साथ रवाना हुईं। पूरे दिन और रात नगर का फर्रुखाबाद रोड, विशुनगढ़ रोड एवं सौरिख रोड शिवभक्तों की आस्था और भक्ति से सराबोर रहा। इस बार यात्रा की सबसे खास बात 51-51 किलो की कांवर रही, जिसे शिवभक्त अपने कंधों पर उठाकर कई सौ किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने अपने साथियों के सहयोग से दिन-रात लगातार पैदल चलकर अपने संकल्प, श्रद्धा और अटूट विश्वास का परिचय दिया।
कांवरियों के उत्साह और शिव भक्ति ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने भी इस बार विशेष तैयारियां की थीं। नगर पालिका परिषद की ओर से फर्रुखाबाद चौराहे पर विशाल पंडाल लगाकर शिवभक्तों के लिए पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। वहीं कोतवाली पुलिस ने मुख्य मार्ग पर अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था, प्राथमिक उपचार और यातायात संचालन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की खुले दिल से सराहना की। सुरक्षा, सुविधा और सेवा के बेहतर प्रबंधों के चलते कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण एवं श्रद्धामय वातावरण में आगे बढ़ती रही। नगरवासियों ने भी जगह-जगह शिवभक्तों का स्वागत कर जलपान कराते हुए उनकी सेवा की।
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