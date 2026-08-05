Kannauj News: कार्ययोजना के अनुमोदन में देरी से ग्राम पंचायतों का विकास ठप

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। वित्तीय वर्ष 2026-27 की ग्राम पंचायत विकास कार्ययोजना (एक्शन प्लान) पोर्टल पर फीड किए गए थे, लेकिन अभी तक विकास कार्य कराए जाने को लेकर जिला स्तर से अनुमोदन नहीं हो सका है। इसके चलते क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विकास कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। नई परियोजनाओं की शुरुआत नहीं हो पा रही है, वहीं पहले से स्वीकृत कई कार्यों का भुगतान भी अधर में लटका हुआ है। इससे पंचायत सचिवों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों के प्रशासक भी खासे परेशान हैं। जानकारी के अनुसार, विकास खंड क्षेत्र की तमाम पंचायतों की कार्ययोजना समय से तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थी, लेकिन जिला स्तर से मंजूरी न मिलने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास कार्य शुरू नहीं हो सके हैं।

पंचायत प्रशासकों का कहना है कि सडक़, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक विकास कार्यों की मांग लगातार ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, लेकिन अनुमोदन के अभाव में कोई भी कार्य शुरू नहीं कराया जा सकता। प्रशासकों का कहना है कि उन्हें कार्यभार संभाले काफी समय हो चुका है, लेकिन अब तक पंचायत में कोई ठोस विकास कार्य शुरू नहीं हो सका है। उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत पहले जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है, इसके बाद जिलाधिकारी स्तर से अनुमोदन मिलने पर ही विकास कार्य शुरू किए जा सकते हैं। इस लंबी प्रक्रिया के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब हो रहा है। सचिवों का भी कहना है कि भुगतान प्रक्रिया प्रभावित होने से विकास कार्यों से जुड़े ठेकेदारों और श्रमिकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शासन और जिला प्रशासन से जल्द से जल्द कार्ययोजनाओं का अनुमोदन कराने की मांग की है, ताकि रुके हुए विकास कार्य शुरू हो सकें और पंचायतों में विकास की रफ्तार फिर से पटरी पर लौट सके। वहीं ग्रामीण भी जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं, ताकि उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान समय पर हो सके।