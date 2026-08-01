Kannauj News: टूटी पुलिया से सड़क पर बने गड्ढे, फंस रहे भारी वाहन, नाली खोदने पर ग्रामीणों का विरोध

Kannauj News: तिर्वा, संवाददाता। तिर्वा-गुरसहायगंज मार्ग पर सौंसरी गांव के सामने टूटी पुलिया वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गई है। पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी की निकासी बाधित है और बरसात का पानी सड़क पर भरने से गहरे गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में आए दिन भारी वाहन फंस रहे हैं, जिससे मार्ग पर यातायात प्रभावित हो रहा है। वाहनों को ट्रैक्टर और अन्य साधनों की मदद से बाहर निकालना पड़ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद शुक्रवार को समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने मौके का निरीक्षण किया। उनके निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने जल निकासी के लिए गांव की ओर अस्थायी नाली खोदने का काम शुरू कराया।

इसका ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की ओर पहले से पानी निकासी के पाइप बने हैं। ऐसे में नाली खोदने से जल निकासी की व्यवस्था प्रभावित होगी और ग्रामीणों के आवागमन में भी परेशानी बढ़ सकती है। ग्रामीणों के विरोध की सूचना पर तिर्वा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के मुताबिक, अंग्रेजों के समय बनी यह पुलिया सौंसरी गांव के बरसाती पानी की निकासी का प्रमुख रास्ता थी। पुलिया टूटने के बाद पानी सड़क पर जमा होने लगा और धीरे-धीरे सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए। इससे छोटे वाहनों के साथ ही भारी वाहनों के आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। ग्रामीण राजेश सिंह बघेल समेत अन्य लोगों ने कहा कि पुलिया का निर्माण होने से ही समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। ग्रामीण सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर पुलिया के पुनर्निर्माण की मांग करेंगे।