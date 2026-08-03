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Kannauj News: अब हेडमास्टर के खिलाफ लिखाया दलित उत्पीड़न का मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ के कंपोजिट विद्यालय तुलसीपुर में मक्का सुखाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्कूल की रसोइया ने दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। अब विधवा महिला मनीषा ने हेड टीचर राहुल मिश्रा के खिलाफ भी दलित उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी ने इसे झूठा बताकर विरोध किया है।

Kannauj News: अब हेडमास्टर के खिलाफ लिखाया दलित उत्पीड़न का मुकदमा

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। कंपोजिट विद्यालय तुलसीपुर अब जंग का अखाड़ा बन गया गया है। स्कूल परिसर में ग्रामीणों द्वारा सुखाई जाने वाली मक्का का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत पहले इस मामले में स्कूल की रसोइया ने गांव के दो लोगों को नामजद करते हुए कई अन्य के खिलाफ दलित उत्पीडऩ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब उसी मामले में एक और कड़ी जोड़ते हुए ग्राम जाफराबाद की विधवा महिला ने हेड टीचर के ही खिलाफ दलित उत्पीडऩ की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जाफराबाद निवासी दलित विधवा मनीषा पत्नी चंद्रपाल ने कंपोजिट विद्यालय तुलसीपुर के हेड टीचर राहुल मिश्रा के खिलाफ तमाम संगीन आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया है।

दरअसल यह रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर, इस संबंध में आरोपी हेड टीचर राहुल मिश्रा का कहना है कि स्कूल परिसर से मक्का हटाने के विवाद की रंजिश के चलते उनके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया गया है। जबकि हकीकत यह है कि इस तरह की कोई भी घटना स्कूल में नहीं हुई है। अधिकारियों के बीच पूरा मामला संज्ञान में है।

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