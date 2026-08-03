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Kannauj News: सचिवालयों और आरआरसी की स्थिति की प्रतिदिन होगी मॉनिटरिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: कन्नौज में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास ने Panchayat सचिवालयों की कार्यप्रणाली की निगरानी प्रतिदिन करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक एडीओ को सचिवालयों का सत्यापन करने और सक्रिय तथा निष्प्रयोज्य सचिवालयों का विवरण तैयार करने को कहा गया है। सचिवालयों की स्थिति का आकलन करने के लिए रिपोर्ट सुबह 10 बजे तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

Kannauj News: सचिवालयों और आरआरसी की स्थिति की प्रतिदिन होगी मॉनिटरिंग

Kannauj News: कन्नौज : पंचायत सचिवालयों की कार्यप्रणाली और उनकी वास्तविक स्थिति की निगरानी अब प्रतिदिन की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास ने सभी विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को निर्देश जारी करते हुए पंचायत सचिवालयों और रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी) की नियमित मॉनिटरिंग कराने के आदेश दिए हैं। सीडीओ ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक एडीओ पंचायत अपने विकास खंड के सभी पंचायत सचिवालयों का सत्यापन कर सक्रिय और निष्प्रयोज्य सचिवालयों का विवरण तैयार करें। इसके बाद प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक हस्ताक्षरित रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि सचिवालयों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।इसके

अलावा पंचायत सहायकों को भी प्रतिदिन सुबह 10 बजे से पहले अपने पंचायत सचिवालय की अंदर और बाहर से स्पष्ट फोटो संबंधित ग्रुप में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सीडीओ ने कहा कि इससे सचिवालयों की नियमित गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों की अनदेखी या लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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