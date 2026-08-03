Kannauj News: सत्संग से लौट रहे बुजुर्ग को बाइक ने मारी टक्कर, हालत गंभीर
Kannauj News: सौरिख में सडक़ हादसे की एक और घटना में 75 वर्षीय भारत सिंह पाल गंभीर घायल हुए। रविवार को सत्संग से लौटते समय उनकी साइकिल को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज तिर्वा भेजा गया। हादसे के बाद आरोपी बाइक सवार फरार है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश है।
Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। थाना क्षेत्र में सडक़ हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को एक दर्दनाक हादसे में सत्संग से लौट रहे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज तिर्वा भर्ती कराया गया है। क्षेत्र के बगियाहार गांव निवासी भारत सिंह पाल (75) पुत्र विशाल सिंह पाल रविवार को साइकिल से खडिऩी स्थित मंदिर में आयोजित सत्संग में शामिल होने गए थे। शाम को जब वह सत्संग से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी खडिऩी के पास किसी तेज रफ्तार बाइक ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी, कि बुजुर्ग सडक़ पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस एवं परिजनों को सूचना दी गई। आनन-फानन में घायल बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौरिख पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार घायल की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हादसे के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
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