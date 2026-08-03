Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: सत्संग से लौट रहे बुजुर्ग को बाइक ने मारी टक्कर, हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: सौरिख में सडक़ हादसे की एक और घटना में 75 वर्षीय भारत सिंह पाल गंभीर घायल हुए। रविवार को सत्संग से लौटते समय उनकी साइकिल को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज तिर्वा भेजा गया। हादसे के बाद आरोपी बाइक सवार फरार है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश है।

Kannauj News: सत्संग से लौट रहे बुजुर्ग को बाइक ने मारी टक्कर, हालत गंभीर

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। थाना क्षेत्र में सडक़ हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को एक दर्दनाक हादसे में सत्संग से लौट रहे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज तिर्वा भर्ती कराया गया है। क्षेत्र के बगियाहार गांव निवासी भारत सिंह पाल (75) पुत्र विशाल सिंह पाल रविवार को साइकिल से खडिऩी स्थित मंदिर में आयोजित सत्संग में शामिल होने गए थे। शाम को जब वह सत्संग से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी खडिऩी के पास किसी तेज रफ्तार बाइक ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी, कि बुजुर्ग सडक़ पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस एवं परिजनों को सूचना दी गई। आनन-फानन में घायल बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौरिख पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार घायल की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हादसे के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Crime News Kannauj Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।