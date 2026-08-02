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Kannauj News: आंगनबाड़ी केंद्र न होने से प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: फोटो 6-कक्षा में बैठकर पढ़ाई करते प्राथमिक विद्यालय सैंसारपुर के बच्चे।-कक्षा चार का कमरा बना आंगनबाड़ी केंद्र-शिक्षकों ने बीईओ से लगाई गुहारछिबरामऊ,

Kannauj News: आंगनबाड़ी केंद्र न होने से प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सैंसारपुर में अलग आंगनबाड़ी केंद्र न होने के कारण विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था गंभीररूप से प्रभावित हो रही है। कुछ दिन पहले प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर में इसी तरह का विवाद सामने आया था, जिसका समाधान अभी नहीं हो पाया था कि अब सैंसारपुर विद्यालय में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे विद्यालय के शिक्षक और छात्र दोनों परेशान हैं। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मीना दुबे ने बताया कि गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का अलग भवन न होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शांति देवी एवं सहायिका गीता देवी पहले बच्चों को विद्यालय के बरामदे में बैठाती थीं। लेकिन अब आंगनबाड़ी के बच्चों को विद्यालय के कक्ष संख्या चार में बैठाया जा रहा है। इससे कक्षा चार के विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है और शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रधानाध्यापिका का कहना है कि जब इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया गया तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे विद्यालय का शैक्षणिक माहौल भी प्रभावित हुआ। लगातार समस्या बनी रहने पर उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत देकर मामले के शीघ्र समाधान की मांग की है। उधर शनिवार को तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी ओर से शिकायत दर्ज कराई。

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ऐसे कैसे विद्यालय हो पाएगा निपुण

छिबरामऊ। प्रधानाध्यापिका मीना दुबे और शिक्षक रोहित कुमार का कहना है कि विभाग की ओर से विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाए रखने का लक्ष्य दिया गया है। विद्यालय लगातार दो वर्षों से निपुण श्रेणी में चयनित होकर सम्मानित भी हो चुका है, लेकिन वर्तमान स्थिति में कक्षा चार की पढ़ाई बाधित होने से लक्ष्य हासिल करना कठिन होता जा रहा है। शिक्षकों ने प्रशासन से अलग आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था कराकर विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था सुचारु कराने की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सैंसारपुर के प्राथमिक विद्यालय में कितने वर्ष से निपुण श्रेणी में चयनित होकर सम्मानित किया गया है?
विद्यालय लगातार दो वर्षों से निपुण श्रेणी में चयनित होकर सम्मानित भी हो चुका है।
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