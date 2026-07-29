Kannauj News: धरना प्रदर्शन के बाद रात के अंधेरे में तोड़ दी दीवार

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। न्यायालय के आदेश के बावजूद दीवार तोड़े जाने, मारपीट, धमकी और सरकारी आदेश की अवहेलना का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम बहबलपुर में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने कब्जा दिलवाया था। दूसरे दिन किसान नेताओं की मौजूदगी में ग्रामीणों ने विवादित जमीन पर धरना प्रदर्शन किया और फिर रात के अंधेरे में दीवार को तोड़कर तहस-नहस कर दिया। इस मामले में पीड़ित ने किसान नेताओं समेत 15 लोगों को नामजद कराते हुए उनके 50 अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बहबलपुर गांव निवासी रामनरेश के अनुसार वर्ष 1997 से चल रहे वाद संख्या 449/97 रामनरेश बनाम रामसनेही आदि में 10 दिसंबर 2025 को उनके पक्ष में निर्णय हुआ था। इसके बाद अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) छिबरामऊ कोर्ट ने 13 जुलाई को आदेश जारी कर कोतवाली प्रभारी को पुलिस बल के साथ न्यायालय के आदेश का पालन कराते हुए निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में 27 जुलाई को कोर्ट अमीन और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में आदेश का पालन कराया गया। पीड़ित का आरोप है कि 28 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे भाकियू बलराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष सौरभ यादव, अभिषेक यादव, पुष्पेंद्र यादव, भूरा यादव, अवधेश यादव, जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह, दिव्यांशू, अक्कू, उदयवीर, अवनीश, जितेंद्र यादव, प्रेमचंद्र, जुगुल किशोर, सलमान, कौशल यादव समेत 50 अज्ञात लोग चौहद्दी पर धरने के नाम पर एकत्र हो गए। आरोप है कि महिलाओं और बच्चों को आगे कर प्रशासन पर दबाव बनाया गया तथा शाम करीब साढ़े सात बजे अंधेरे का लाभ उठाकर सभी लोगों ने एकराय होकर उसकी दीवार तोड़ दी। विरोध करने पर सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए तथा जान से मारने की धमकी और गाली-गलौज की गई। पीड़ित का कहना है कि दीवार टूटने से लगभग तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोपियों के विरुद्ध बलवा, सरकारी आदेश की अवहेलना, तोड़फोड़, धमकी एवं अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया की तहरीर के आधार पर मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।