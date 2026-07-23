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Kannauj News: बेकाबू वाहन की टक्कर से दंपति घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: गुरसहायगंज।जीटी रोड तेराजाकेट के समीप बाइक सवार दंपति को बेकाबू वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे दंपति घायल हो गए। बाइक सवार दंपत्ति अपने भतीजे की मौत की स

Kannauj News: बेकाबू वाहन की टक्कर से दंपति घायल

Kannauj News: गुरसहायगंज। जीटी रोड तेराजाकेट के समीप बाइक सवार दंपति को बेकाबू वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे दंपति घायल हो गए। बाइक सवार दंपत्ति अपने भतीजे की मौत की सूचना पर ग्राम राजलामऊ जा रहे थे। बताया गया है कि ग्राम राजलामऊ निवासी सिकंदर खुर्जा में काम धंधा करता था। वहां उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर ग्राम माधौनगर (छिबरामऊ) निवासी सिकंदर की बुआ माया देवी अपने पति उदयवीर के साथ बाइक से अपने मायके ग्राम रजलामऊ भतीजे की मौत की खबर पर जा रही थी। तभी तेराजाकेट के समीप बाइक सवार दंपति किसी अज्ञात वाहन से घायल हो गए।

जिन्हें हाईवे एंबुलेंस से इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

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