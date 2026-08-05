Kannauj News: जलभराव और कीचड़ ने लोगों की बढ़ाईं मुश्किलें

Kannauj News: कन्नौज। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव और कीचड़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुख्य मार्गों से लेकर मोहल्लों की गलियों तक पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव उतरने के बाद सड़कों पर कीचड़ की मोटी परत जम गई है, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। शहर के तिर्वा क्रॉसिंग, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन रोड समेत कई स्थानों पर बारिश का पानी भर गया था। पानी उतरने के बाद सड़कें कीचड़ से पट गई हैं। गड्ढों में जमा पानी और फिसलन के कारण दोपहिया वाहन चालक आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।

वहीं, पैदल चलने वाले लोगों को गंदे पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे कपड़े खराब होने के साथ संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी कई दिनों तक सड़कों पर जमा रहता है। इससे बदबू, गंदगी और मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को उठानी पड़ रही है, जिन्हें रोजमर्रा के कार्यों के लिए घर से निकलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर गंदा पानी भरने और गड्ढों में कीचड़ जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर पैदल निकलना भी दूभर हो गया है।