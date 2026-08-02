Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: ईसीसीई एजूकेटर भर्ती में आवेदन अटके, अभ्यर्थियों ने बीएसए कार्यालय पहुंचकर जताई नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: कन्नौज में प्राथमिक शिक्षा विभाग में ईसीसीई एजूकेटर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया में परेशानी आ रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि रोजगार संगम पोर्टल पर आवेदन नहीं हो पा रहा है, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने समस्या के समाधान की मांग की है।

Kannauj News: ईसीसीई एजूकेटर भर्ती में आवेदन अटके, अभ्यर्थियों ने बीएसए कार्यालय पहुंचकर जताई नाराजगी

Kannauj News: कन्नौज : प्राथमिक शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही ईसीसीई (प्रारंभिक बाल शिक्षा) एजूकेटर भर्ती में आवेदन प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। रोजगार संगम पोर्टल पर आवेदन न हो पाने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। शनिवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कई अभ्यर्थियों ने बीएसए कार्यालय पहुंचकर समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। जिले में ईसीसीई एजूकेटर के 195 पदों पर भर्ती के लिए 22 जुलाई से सात अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। गुरसहायगंज, छिबरामऊ, तिर्वा समेत अन्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों का कहना है कि कई दिनों से प्रयास करने के बावजूद पोर्टल पर आवेदन पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन होने से अन्य अभ्यर्थी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

समस्या की गंभीरता

अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिकायत करने पर उन्हें केवल तकनीकी समस्या बताकर वापस भेज दिया जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कराया जा रहा। इससे आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आने के कारण अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने डीएम से मामले की जांच कराते हुए जल्द समस्या दूर कराने की मांग की है। प्रभारी बीएसए संजय कुमार से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हो सका。

सामान्य प्रश्न

ईसीसीई एजूकेटर भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि कब है?
ईसीसीई एजूकेटर भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि सात अगस्त है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।