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Kannauj News: छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में पं. जनेश्वर मिश्र की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष उमेश पाल ने उनके समाजवादी विचारों की प्रशंसा की और कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया।

छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर श्रद्धांजलि
छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर श्रद्धांजलि

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। सौरिख रोड स्थित पिज्जा कॉर्नर, रम्पुरा पर समाजवादी विचारक एवं छोटे लोहिया के नाम से विख्यात स्वर्गीय पं.जनेश्वर मिश्र की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष उमेश पाल ने कहा कि जनेश्वर मिश्र का संपूर्ण जीवन समाजवाद, सादगी, ईमानदारी और जनसेवा के मूल्यों को समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, समानता और सम्मान पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने का आवाहन किया।

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कार्यक्रम में प्रदेश सचिव अंजू मिश्रा, मीडिया प्रभारी अंकुर यादव, स्वदेश पाल, प्रीति त्रिपाठी, गौरव यादव, मोनू यादव, विनय पाल तथा पवन मिश्रा सहित अनेक समाजवादी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने जनेश्वर मिश्र के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

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