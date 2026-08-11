Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: किराना व्यापारी की बेटी कृति गुप्ता का आयकर विभाग में चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: छिबरामऊ में आयोजित कार्यक्रम में किराना एसोसिएशन और व्यापार मंडल ने कृति गुप्ता को आयकर विभाग में चयनित होने पर सम्मानित किया। कृति, जो शहर के सेंट मारिया पब्लिक स्कूल की छात्रा रह चुकी हैं, ने SSC CGL परीक्षा पास कर ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पद प्राप्त किया है। उन्हें प्रशिक्षण के लिए मुंबई भेजा जाएगा।

किराना व्यापारी की बेटी कृति गुप्ता का आयकर विभाग में चयन
किराना व्यापारी की बेटी कृति गुप्ता का आयकर विभाग में चयन

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर की पुरानी गल्ला मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल एवं किराना एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आयकर विभाग में चयनित कृति गुप्ता को माल्यार्पण कर चित्र भेंट कर सम्मानित किया। किराना व्यापारी समीर गुप्ता एवं उमा गुप्ता की पुत्री कृति गुप्ता ने नगर के सेंट मारिया पब्लिक स्कूल से 2020 में इंटरमीडिएट और छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से 2025 में ग्रेजुएशन पूरा किया। वर्तमान में वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। इसी बीच उन्होंने एसएससी सीजीएल परीक्षा उत्तीर्ण कर आयकर विभाग में ऑफिस सुपरिटेंडेंट पद पर चयन हासिल किया। प्रशिक्षण के लिए वे मुंबई आयकर कार्यालय जा रही हैं, जहां सितंबर में उनकी जॉइनिंग होगी।

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता लालू ने कृति को बधाई देते हुए कहा कि छोटी जगह से निकलकर बड़ी सफलता हासिल करना युवाओं के लिए प्रेरणा है। महामंत्री नीरज भाटिया ने कहा कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। कार्यक्रम में नरेश कुमार गुप्ता गोल्डी, अमित भारतीय, राहुल गुप्ता मोंटी, प्रभाकर गुप्ता, सत्यनारायण वर्मा, संजीव कुमार गुप्ता गांधी, सुशांत गुप्ता सोनू, वीर गोयल,ं अजयभान, पिंटू गुप्ता आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News Chhibramau

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।