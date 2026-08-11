Kannauj News: किराना व्यापारी की बेटी कृति गुप्ता का आयकर विभाग में चयन
Kannauj News: छिबरामऊ में आयोजित कार्यक्रम में किराना एसोसिएशन और व्यापार मंडल ने कृति गुप्ता को आयकर विभाग में चयनित होने पर सम्मानित किया। कृति, जो शहर के सेंट मारिया पब्लिक स्कूल की छात्रा रह चुकी हैं, ने SSC CGL परीक्षा पास कर ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पद प्राप्त किया है। उन्हें प्रशिक्षण के लिए मुंबई भेजा जाएगा।
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर की पुरानी गल्ला मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल एवं किराना एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आयकर विभाग में चयनित कृति गुप्ता को माल्यार्पण कर चित्र भेंट कर सम्मानित किया। किराना व्यापारी समीर गुप्ता एवं उमा गुप्ता की पुत्री कृति गुप्ता ने नगर के सेंट मारिया पब्लिक स्कूल से 2020 में इंटरमीडिएट और छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से 2025 में ग्रेजुएशन पूरा किया। वर्तमान में वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। इसी बीच उन्होंने एसएससी सीजीएल परीक्षा उत्तीर्ण कर आयकर विभाग में ऑफिस सुपरिटेंडेंट पद पर चयन हासिल किया। प्रशिक्षण के लिए वे मुंबई आयकर कार्यालय जा रही हैं, जहां सितंबर में उनकी जॉइनिंग होगी।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता लालू ने कृति को बधाई देते हुए कहा कि छोटी जगह से निकलकर बड़ी सफलता हासिल करना युवाओं के लिए प्रेरणा है। महामंत्री नीरज भाटिया ने कहा कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। कार्यक्रम में नरेश कुमार गुप्ता गोल्डी, अमित भारतीय, राहुल गुप्ता मोंटी, प्रभाकर गुप्ता, सत्यनारायण वर्मा, संजीव कुमार गुप्ता गांधी, सुशांत गुप्ता सोनू, वीर गोयल,ं अजयभान, पिंटू गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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