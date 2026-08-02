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Kannauj News: तहसील परिसर में डाकघर स्थापित करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: -बार एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा ज्ञापनछिबरामऊ, संंवाददाता। बार एसोसिएशन छिबरामऊ ने तहसील एवं न्यायालय परिसर में डाकघर स्थापित किए जाने की मांग को लेकर

Kannauj News: तहसील परिसर में डाकघर स्थापित करने की मांग

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। बार एसोसिएशन छिबरामऊ ने तहसील एवं न्यायालय परिसर में डाकघर स्थापित किए जाने की मांग को लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसील और न्यायालय परिसर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में अधिवक्ता, वादकारी और आम नागरिक तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी अपने कार्यों से आते हैं, लेकिन यहां पर डाकघर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में तहसील छिबरामऊ के नाम से संचालित अतिरिक्त डाकघर बड़े डाकघर परिसर में संचालित हो रहा है, जबकि इसकी वास्तविक आवश्यकता तहसील एवं न्यायालय परिसर में अधिक है। न्यायालय से जुड़े स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, नोटिस प्रेषण, न्यायालयी पत्राचार, बैंकिंग तथा डाक बचत योजनाओं सहित अनेक कार्यों के लिए अधिवक्ताओं और वादकारियों को बार-बार तहसील परिसर से बाहर जाना पड़ता है।

इससे समय और धन की अनावश्यक बर्बादी होती है तथा न्यायिक कार्य भी प्रभावित होते हैं। बार एसोसिएशन ने मांग की है कि तहसील छिबरामऊ के नाम से संचालित अतिरिक्त डाकघर को बार एसोसिएशन छिबरामऊ स्थित तहसील न्यायालय परिसर में स्थानांतरित किया जाए। इससे अधिवक्ताओं, वादकारियों, न्यायालय कर्मचारियों और आम जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी, सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी। ज्ञापन पर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र यादव एडवोकेट तथा संयुक्त सचिव (प्रशासन) नरेंद्र सिंह शाक्य एडवोकेट सहित अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने डीएम से जनहित को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है।

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