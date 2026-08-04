Kannauj News: इमाम हुसैन की याद में निकला चेहल्लुम का जुलूस
Kannauj News: सौरिख। क्षेत्र के कबीरपुर और राजापुर के ताजिए कर्बला में सुपुर्दे खाक किए गए उसके
Kannauj News: सौरिख। क्षेत्र के कबीरपुर और राजापुर के ताजिए कर्बला में सुपुर्दे खाक किए गए उसके बाद सौरिख मोहल्ला ऊंचा इमामबाड़े में मजलिस हुई। उसके बाद जुलूस सदर बाजार, सीएसबी रोड होता हुआ कर्बला पहुंचकर ताजिए सुपुर्दे खाक किये गए। इस मौके पर मोहर्रम कमेटी अध्यक्ष अली अब्बास नकवी, शब्बीर अली, फरहान प्रधान, शमसुल कमर, दिलदार हुसैन, नाजिम हुसैन आदि लोग मौजूद रहे तथा पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही।
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