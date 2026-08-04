Kannauj News: पॉलिथीन से ढककर निकाले गए ताजिए
Kannauj News: छिबरामऊ में चेहल्लुम के अवसर पर ताजियों का जुलूस बड़ी श्रद्धा और माहौल में निकाला गया। यह जुलूस मोहल्ला बिरतिया से शुरू होकर भोंदू शाह की मजार तक पहुंचा। बारिश से बचाने के लिए ताजियों को पारदर्शी पॉलिथीन में सुरक्षित रखा गया। जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द का माहौल रहा।
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। चेहल्लुम के अवसर पर मंगलवार को नगर में अकीदत और गमगीन माहौल के बीच ताजियों का जुलूस निकाला गया। मोहल्ला बिरतिया सैय्यदवाड़ा से शुरू हुआ जुलूस अस्पताल रोड, बजरिया होते हुए नगर के मुख्य मार्ग से गुजरकर पश्चिमी बाईपास स्थित भोंदू शाह की मजार पर पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुलूस में शामिल हुए और या हुसैन की सदाओं के साथ मातम कर शहीद-ए-कर्बला को श्रद्धांजलि अर्पित की। बारिश के मौसम को देखते हुए ताजियों की सुरक्षा के लिए आयोजकों और ताजियादारों ने विशेष व्यवस्था की। सभी ताजियों को पारदर्शी पॉलिथीन से ढक दिया गया, जिससे बारिश का पानी ताजियों को नुकसान न पहुंचा सके।
इस व्यवस्था के चलते पूरे मार्ग में ताजिए सुरक्षित रूप से निकाले गए और श्रद्धालुओं ने भी इसकी सराहना की। भोंदू साहब की मजार पहुंचने के बाद धार्मिक परंपरा के अनुसार सभी ताजियों को दरगाह परिसर में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। पूरे जुलूस के दौरान शांति एवं सौहार्द का वातावरण बना रहा। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा और यातायात को भी सुचारु रूप से संचालित किया गया। चेहल्लुम का पर्व नगर में पूरी श्रद्धा, आस्था और भाईचारे के साथ संपन्न हुआ।
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