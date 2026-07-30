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Kannauj News: कन्याभोज भंडारे के साथ सपा नेता का मनाया जन्मदिन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ के नगर पंचायत सिकंदरपुर में सपा नेता दीपू चौहान का जन्मदिन छोटे ठाकुर के नेतृत्व में मनाया गया। 5 किलो का केक काटने के साथ ही कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया। दीपू चौहान ने 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाने की दिशा में सक्रियता की अपील की।

कन्याभोज भंडारे के साथ सपा नेता का मनाया जन्मदिन
कन्याभोज भंडारे के साथ सपा नेता का मनाया जन्मदिन

Kannauj News: छिबरामऊ। नगर पंचायत सिकंदरपुर में सभासद प्रतिनिधि छोटे ठाकुर के नेतृत्व में सपा नेता दीपू चौहान का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया गया। सर्मथकों ने 5 किलो का केक काटकर और कन्या भोज के साथ भंडारे का आयोजन किया। समारोह में सपा नेता दीपू चौहान ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सपा की सरकार बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता अभी से एकजुट होकर जुट जाएं। कार्यक्रम में प्रदेश सचिव संजीव कठेरिया, लल्लू गुप्ता, ब्रजेश यादव, शेखर सिंह, साहिद, रामपाल जाटव, आदित्य सिंह, राहुल ठाकुर, कुलदीप यादव व चांदबाबू आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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