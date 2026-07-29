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Kannauj News: सपा कार्यालय में मनाई गई महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: फोटो 21-जयंती के दौरान सपा कार्यालय में बोलते जिलाध्यक्ष कलीम खां व मौजूद सपाईकन्नौज। नसरापुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में महाराज दक्ष प्रजापति

Kannauj News: सपा कार्यालय में मनाई गई महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती

Kannauj News: कन्नौज। नसरापुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। जिलाध्यक्ष कलीम खां, पूर्व विधायक कल्यान सिंह दोहरे ने महाराजा दक्ष प्रजापति के जीवन एवं व्यक्तित्व पर कहा कि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और सृष्टि की रचना एवं रचना एवं समाज के संगठन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सयुस प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब हसन, सपा नेता यश कुमार दोहरे, सपा नेत्री शशिमा सिंह दोहरे, सपा नेता संतराम प्रजापति ने कहा कि महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेकर समाज में समानता और भाईचारे को मजबूत करना हम सभी की जिम्मेदारी है।

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इस मौके पर आनंद बाबू यादव, कमलेश कटियार, मनोज कुमार प्रजापति, नेम सिंह यादव, चंदन प्रजापति, जितेंद्र, राजीव, शिवा पाल, आसिफ सिद्दीकी, राजेश कुमार, विवेक प्रजापति, संतोष यादव, दीपक, शहमुद्दीन के अलावा अन्य मौजूद रहे।

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