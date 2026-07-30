Kannauj News: समरसता का संदेश लेकर निकली संत रविदास संकल्प यात्रा

Kannauj News: कन्नौज में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक समरसता और समानता का संदेश दिया गया। यात्रा का नेतृत्व समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने किया। यात्रा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी और डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ समाप्त हुई।

समरसता का संदेश लेकर निकली संत रविदास संकल्प यात्रा

Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में गुरुवार को कन्नौज की सड़कों पर सामाजिक समरसता और समानता का संदेश गूंजा। संत रविदास समरसता संकल्प यात्रा के शहर में पहुंचने पर जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। ढोल-नगाड़ों के बीच निकली यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। यात्रा का नेतृत्व समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं कन्नौज सदर विधायक असीम अरुण ने किया। यात्रा का शुभारंभ उदेतापुर क्रॉसिंग से हुआ। इसके बाद मंडी समिति, खुशी होटल, काली दुर्गा मंदिर मोड़, तिर्वा क्रॉसिंग, मकरंदनगर, मोरध्वज बिल्डिंग, सीएचसी विनोद दीक्षित, इजी मार्ट, जेपी कॉलेज मोड़, नगर पालिका और ग्वाल मैदान होते हुए यात्रा आगे बढ़ी।

रास्ते में लोगों ने यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। यात्रा का समापन कोतवाली के पास डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ हुआ।

यात्रा का उद्देश्य राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि संत रविदास महाराज ने समानता, सामाजिक न्याय और मानवता का संदेश दिया। उनका विचार "ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न" समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अवसर और सम्मान की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि संत रविदास के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के उद्देश्य से यात्रा प्रदेश के विभिन्न मंडलों में जारी रहेगी।

सामाजिक समरसता की झलक यात्रा में दिखी सामाजिक समरसता की झलक संत रविदास समरसता संकल्प यात्रा के दौरान शहर में सामाजिक समरसता की झलक देखने को मिली। यात्रा के स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर लोग जुटे रहे। ढोल-नगाड़ों की थाप के बीच पुष्पवर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया गया। यात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। आयोजकों ने कहा कि संत रविदास के विचार आज भी समाज को समानता और भाईचारे की राह दिखाते हैं। सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर सभी वर्गों को साथ लेकर चलना ही उनके विचारों को सच्चे अर्थों में आगे बढ़ाना है।