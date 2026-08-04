Kannauj News: नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें युवा

Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से मंगलवार को कन्नौज पब्लिक स्कूल में ‘नशा मुक्त युवा-विकसित भारत’ अभियान के तहत जनपद स्तरीय आठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों से पहुंचे 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम स्थान प्राप्त विजेता अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है, जब युवा नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण, नवाचार, खेल और समाजसेवा में लगाएं।उन्होंने

युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ परिवार और समाज को भी नशामुक्त बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। जिला युवा अधिकारी सागर माहेश्वरी ने कहा कि ‘नशा मुक्त युवा-विकसित भारत’ अभियान आगामी 100 सप्ताह तक लगातार चलाया जाएगा। इसके तहत जनजागरूकता कार्यक्रमों, खेल गतिविधियों, प्रतियोगिताओं, सामुदायिक सेवा और शपथ अभियानों के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जाएगा। प्रतियोगिताओं में लोकगीत, लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, भाषण, स्लोगन लेखन, कविता पाठ और रील विधा शामिल रही। प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों में लोकगीत में प्रियांशी, लोकनृत्य में दीप्ति, चित्रकला में ऐश्वर्या शुक्ला, भाषण में रोशनी सैनी, स्लोगन लेखन में यश कटियार, कविता पाठ में आरव मिश्रा, रील में शिवा राजपूत और नुक्कड़ नाटक में ‘अदालत-2026’ दल शामिल रहा। इस दौरान प्रतिभागियों और अतिथियों ने नशामुक्ति की सामूहिक शपथ ली।विजेताओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।