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Kannauj News: सीसीटीवी में कैद हुई भैंस चोरी की वारदात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में भूरी पत्नी अलाउद्दीन ने शिकायत दर्ज कराई कि 12 जुलाई की रात अज्ञात बदमाशों ने उनकी भैंस चुरा ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने करन समेत कई अज्ञात लोगों पर साजिश रचने का आरोप लगाया और भैंस की बरामदगी की मांग की।

Kannauj News: सीसीटीवी में कैद हुई भैंस चोरी की वारदात

Kannauj News: छिबरामऊ। नगर के मोहल्ला सैय्यदबाड़ा विरतिया निवासी भूरी पत्नी अलाउद्दीन ने शिकायत दर्ज कराई कि 12 जुलाई की रात करीब 1:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने उनकी भैंस चोरी कर ली। भैंस चोरी की वारदात पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता के अनुसार फर्रुखाबाद जनपद के मोहम्मदाबाद थाना अंतर्गत गढ़िया गणेश गांव निवासी करन पुत्र रामसिंह समेत कुछ अज्ञात लोगों ने साजिश रचकर भैंस को पिकअप वैन में लादकर ले गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज पीड़ित के पास मौजूद है। पीड़िता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराकर भैंस की बरामदगी तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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