Kannauj News: सीसीटीवी में कैद हुई भैंस चोरी की वारदात
Kannauj News: छिबरामऊ में भूरी पत्नी अलाउद्दीन ने शिकायत दर्ज कराई कि 12 जुलाई की रात अज्ञात बदमाशों ने उनकी भैंस चुरा ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने करन समेत कई अज्ञात लोगों पर साजिश रचने का आरोप लगाया और भैंस की बरामदगी की मांग की।
Kannauj News: छिबरामऊ। नगर के मोहल्ला सैय्यदबाड़ा विरतिया निवासी भूरी पत्नी अलाउद्दीन ने शिकायत दर्ज कराई कि 12 जुलाई की रात करीब 1:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने उनकी भैंस चोरी कर ली। भैंस चोरी की वारदात पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता के अनुसार फर्रुखाबाद जनपद के मोहम्मदाबाद थाना अंतर्गत गढ़िया गणेश गांव निवासी करन पुत्र रामसिंह समेत कुछ अज्ञात लोगों ने साजिश रचकर भैंस को पिकअप वैन में लादकर ले गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज पीड़ित के पास मौजूद है। पीड़िता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराकर भैंस की बरामदगी तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।