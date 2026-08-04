Kannauj News: भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रमाकांत का हार्ट अटैक से निधन
Kannauj News: सौरिख, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रमाकांत दुबे का मंगलवार को हृदयाघात से निधन हो गया। परिजन उन्हें इलाज के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। कस्बे में शोक छा गया है, और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। कस्बे के तिर्वा रोड निवासी भाजपा मंडल उपाध्यक्ष व समाजसेवी रमाकांत दुबे उर्फ ''टिल्लू'' का मंगलवार को हृदयाघात से निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं कस्बे और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बताया गया कि सोमवार देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें उपचार के लिए सौ शैय्या अस्पताल, छिबरामऊ ले गए, वहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर कानपुर के उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया।
दिवंगत कार्यकर्ता का अंतिम सफर
परिजन उन्हें कानपुर लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें तेज हृदयाघात आया और उनकी मौत हो गई। मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर सौरिख पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।भाजपा कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सूचना मिलते ही भाजपा जिलाध्यक्ष वीरसिंह भदौरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र राजपूत, मंडल अध्यक्ष मंजेश पाल एवं भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह, राघव दुबे, ओमी चतुर्वेदी सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता शोक संतप्त परिवार से मिले तथा अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि रमाकांत दुबे का सामाजिक और राजनीतिक जीवन सदैव लोगों की सेवा के लिए समर्पित रहा।
भाजपा संगठन में शोक की लहर
उनके निधन से भाजपा संगठन और क्षेत्र ने एक सक्रिय एवं मिलनसार कार्यकर्ता को खो दिया है। लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।