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Kannauj News: नीट यूजी टॉपर प्रसंग सिंह को किया गया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा जिला मंत्री अरुणा शाक्य ने नीट यूजी परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले प्रसंग सिंह को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से कठिनाईयों को पार किया जा सकता है। प्रसंग सिंह ने कोटा से कोचिंग के बाद नीट में 5782 रैंक प्राप्त की है।

नीट यूजी टॉपर प्रसंग सिंह को किया गया सम्मानित
नीट यूजी टॉपर प्रसंग सिंह को किया गया सम्मानित

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर के मोहल्ला भैनपुरा में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा की जिला मंत्री अरुणा शाक्य ने नीट यूजी परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले प्रसंग सिंह को माल्यार्पण कर शाल ओढ़ाया तथा प्रतीक चित्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अरुणा शाक्य ने प्रसंग सिंह के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रसंग जैसे मेधावी छात्र न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। युवाओं को शिक्षा और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में आगे बढऩे के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि सफलता का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन निरंतर प्रयास से ही मंजिल मिलती है।

कार्यक्रम में विख्यात कवयित्री दीपमाला शाक्य ‘दीप’ ने अपनी कविता सुनाकर प्रसंग सिंह का उत्साह बढ़ाया। भारतीय सेना में कार्यरत अजय सिंह शाक्य एवं कन्या प्राथमिक विद्यालय असालताबाद की शिक्षिका अनीता देवी के पुत्र प्रसंग सिंह ने 2022 में नगर के प्रतिष्ठित सेंट पौल स्कूल से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया था। इसके बाद कोटा में कोचिंग लेकर नीट यूजी में 5782 रैंक प्राप्त की। इस अवसर पर अनिल कुमार शाक्य, संगीता देवी, रवि कुमारी राठौर, आलोक शाक्य, शिव प्रताप शाक्य एडवोकेट, मंजू शाक्य, अनुराग शाक्य, उषा उपाध्याय, सर्वेश कुमार शाक्य, नीलम पाल, विनोद पाल सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

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