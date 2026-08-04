Kannauj News: नीट यूजी टॉपर प्रसंग सिंह को किया गया सम्मानित

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर के मोहल्ला भैनपुरा में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा की जिला मंत्री अरुणा शाक्य ने नीट यूजी परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले प्रसंग सिंह को माल्यार्पण कर शाल ओढ़ाया तथा प्रतीक चित्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अरुणा शाक्य ने प्रसंग सिंह के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रसंग जैसे मेधावी छात्र न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। युवाओं को शिक्षा और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में आगे बढऩे के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि सफलता का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन निरंतर प्रयास से ही मंजिल मिलती है।