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Kannauj News: बाइक फिसलने से युवक घायल, सीएचसी में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: तालग्राम क्षेत्र में एक युवक की बाइक फिसल गई जब सड़क पर अचानक एक बेसहारा मवेशी आ गया। युवक घायल हो गया और राहगीरों ने एंबुलेंस को बुलाया, जिसने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। उसके उपचार की प्रक्रिया शुरू की गई।

Kannauj News: बाइक फिसलने से युवक घायल, सीएचसी में भर्ती

Kannauj News: तालग्राम, संवाददाता। तालग्राम क्षेत्र में सड़क पर अचानक बेसहारा मवेशी आ जाने से बाइक फिसल गई, जिससे बाइक सवार युवक घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर 108 एंबुलेंस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया।कस्बा तालग्राम के मोहल्ला कटरा निवासी कौशल (26) पुत्र चंद्रप्रकाश मंगलवार को बाइक से जा रहे थे। कुशलपुरवा गांव के समीप अचानक सड़क पर एक बेसहारा मवेशी आ गया। उसे बचाने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में कौशल घायल हो गए। आसपास के लोगों ने 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालग्राम में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया गया।

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