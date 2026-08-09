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Kannauj News: तिर्वा कन्नौज मार्ग पर चलती बाइक बनी आग का गोला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: - पुलिस कर्मी संजय कुमार ने दिखाई तत्परता - फायर ब्रिगेड ने भुजाई आग- फोटो 21 बाइक से निकलतीं आग की लपटेतिर्वा, संवाददाता।कोतवाली क्षेत्र के फायर ब्रि

Kannauj News: तिर्वा कन्नौज मार्ग पर चलती बाइक बनी आग का गोला

Kannauj News: तिर्वा, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के फायर ब्रिगेड स्टेशन के समीप तिर्वा कन्नौज मार्ग पर एक बाइक देखते- ही देखते आग का गोला बन गई। बाइक में लगी आग को देखकर बाइक चालक ने सड़क पर छोड़ दिया। जिससे देखते ही देखते राहगीरों का मजमा लग गया। उधर पुलिस कर्मी संजय ने फायर ब्रिगेड स्टेशन पहुंचकर सूचना दी। 10 मिनट में अंतराल में फायर ब्रिगेड टीम ने आग को बुझाया। शनिवार को तिर्वा के निवासी अमित कुमार मेडिकल कॉलेज के सामने पैथोलॉजी लैब में कलेक्शन की शॉप है। ब्लड कलक्टकर अपनी सीएनजी बाइक से कन्नौज जा दे थे। तिर्वा कन्नौज मार्ग पर फायर ब्रिगेड के समीप इंजन से आग की लपटें निकलते लगी।

जिससे बाइक को रोककर युवक ने अपनी जांच बचाईं। उधर ने निकल रहे पुलिस कर्मी संजय कुमार ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी। थोड़ी देर के अंतराल में फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने पानी की बौछार करके आग को बुझाया ।

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