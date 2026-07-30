Kannauj News: मेडिकल कॉलेज में ओआरएस को लेकर आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम
Kannauj News: राजकीय मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग ने ओ.आर.एस. सप्ताह पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बच्चों में दस्त के दौरान ओ.आर.एस. के महत्व पर चर्चा की गई। प्रोफेसर डॉ. भावना तिवारी ने बताया कि सही समय पर ओ.आर.एस. का घोल देने से जिदंगी बचाई जा सकती है।
Kannauj News: तिर्वा, संवाददाता। राजकीय मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग द्वारा ओ.आर.एस. सप्ताह के अवसर पर एक विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए मौजूद लोगों को बच्चों में दस्त के दौरान ओ.आर.एस. के महत्व के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाल रोग विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. भावना तिवारी ने कहा कि दस्त और उल्टी के दौरान बच्चों के शरीर से पानी और जरूरी लवण तेजी से कम हो जाते हैं। समय पर ओ.आर.एस. का घोल देने से किसी भी गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। हमारा लक्ष्य हर परिवार तक इस जीवनरक्षक जानकारी को पहुंचाना है।
निर्जलीकरण के समय ओ.आर.एस. जीवन रक्षक का काम करता है। इसके साथ ही, डॉक्टरों ने यह भी मार्गदर्शन किया कि यदि आपात स्थिति में बाजार का ओ.आर.एस. घोल उपलब्ध न हो, तो घर पर किन वैकल्पिक तरकीबों और स्वच्छ पेय पदार्थों का सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया नाटक रहा। उन्होने प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से ओ.आर.एस. घोल बनाने के सही तरीकों, दस्त के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और ओ.आर.एस. के नियमित इस्तेमाल से बच्चे की जान बचाने के संदेश को बेहद सरल व मनोरंजक ढंग से दर्शकों के सामने रखा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए और ओ.आर.एस. के पैकेट भी वितरित किए गए।
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