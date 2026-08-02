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Kannauj News: नशा मुक्ति की शपथ दिला, युवाओं को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: सौरिख में आदर्श बाल विकास इंटर कॉलेज कायमपुर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। प्रधानाचार्य प्रवीण यादव ने नशे के सामाजिक नुकसान पर प्रकाश डाला।

Kannauj News: नशा मुक्ति की शपथ दिला, युवाओं को किया जागरूक

Kannauj News: सौरिख। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत क्षेत्र के आदर्श बाल विकास इंटर कॉलेज कायमपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय में छात्र-छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और उन्हें इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। प्रधानाचार्य प्रवीण यादव ने कहा कि नशा करना समाज के लिए बेहद घातक है और यह युवा पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद कर देता है।

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