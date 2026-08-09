Kannauj News: महिला से मारपीट में चार पर रिपोर्ट
Kannauj News: ग्राम तेरा रब्बू की पूजा देवी ने पुरानी रंजिश के चलते गांव के चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मंगलवार को इन लोगों ने पूजा देवी के दरवाजे पर आकर गाली गलौज और मारपीट की। पूजा के पति राहुल ने जब हस्तक्षेप किया, तो उन्हें भी घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी।
Kannauj News: गुरसहायगंज, संवाददाता। ग्राम तेरा रब्बू निवासी पूजा देवी पत्नी राहुल यादव ने गांव के ही रहने वाले रौनक पुत्र धर्मेंद्र, राजन पुत्र धर्मेंद्र, धर्मेंद्र पुत्र बदन सिंह तथा माया देवी पत्नी धर्मेंद्र के विरुद्ध कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर मंगलवार को इन लोगों ने उसके दरवाजे पर आकर गाली गलौज व मारपीट करने लगे। इसी बीच उसके पति राहुल ने बचाने का प्रयास किया तो उन्हें भी मार पीट कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है।
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