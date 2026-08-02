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Kannauj News: नीट में चयन होने पर अर्जुन गुप्ता को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: फोटो 7-नीट में चयनित छात्र अर्जुन गुप्ता को मिठाई खिलाते जिलाध्यक्ष आनंद गुप्ता।-नीट में 98.75 परसेंटाइल हासिल कर अर्जुन ने बढ़ाया जिले का मानछिबरामऊ,

Kannauj News: नीट में चयन होने पर अर्जुन गुप्ता को किया सम्मानित

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर के मोहल्ला इंदिरा नगर निवासी शिक्षक सत्येंद्र गुप्ता के होनहार पुत्र अर्जुन गुप्ता ने नीट परीक्षा में 98.75 परसेंटाइल अंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लगातार लोग उनके आवास पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष एवं उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष आनंद गुप्ता अपनी टीम के साथ अर्जुन गुप्ता के आवास पहुंचे। उन्होंने अर्जुन को पुष्पमाला पहनाकर एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर आनंद गुप्ता ने कहा कि अर्जुन की सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

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सम्मान समारोह में अर्जुन के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनके माता-पिता को भी बधाई दी गई। इस दौरान रजनीश दुबे, मनोज दीक्षित, अतुल वर्मा, पूर्व सभासद करूणाशंकर गुप्ता, शिवकुमार सिंह, आशीष वर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे और सभी ने अर्जुन की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

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