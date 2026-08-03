Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: हरियाली तीज महोत्सव में प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: हरियाली तीज महोत्सव को अधिक भव्य और आकर्षक बनाने के लिए क्षेत्रीय विधायक अर्चना पाण्डेय ने नागरिकों और कलाकारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम में लोकगीत, लोकनृत्य, नाटक और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन होगा। विधायक ने लोगों से सुझाव देने और भाग लेने की अपील की है।

Kannauj News: हरियाली तीज महोत्सव में प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर

Kannauj News: छिबरामऊ। हरियाली तीज महोत्सव को इस वर्ष अधिक भव्य, आकर्षक और जनसहभागिता से परिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय विधायक अर्चना पाण्डेय ने नागरिकों, कलाकारों एवं युवाओं से ऑनलाइन आवेदन और सुझाव आमंत्रित किए हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक प्रतिभागी उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रस्तुति के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा कार्यक्रम के संबंध में अपने सुझाव भी दर्ज करा सकते हैं। विधायक ने बताया कि महोत्सव में लोकगीत, लोकनृत्य, समूह नृत्य, एकल नृत्य, गायन, भजन, कविता पाठ, नाटक सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है।

इसके अलावा कार्यक्रम को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आमजन से रचनात्मक सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। अर्चना पांडेय ने क्षेत्रवासियों, महिला समूहों, छात्र-छात्राओं, कलाकारों और सामाजिक संगठनों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि जनसहभागिता ही किसी भी आयोजन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी के सहयोग से इस बार का हरियाली तीज महोत्सव यादगार और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रेरणादायक बनेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News Online Application

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।