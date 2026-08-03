Kannauj News: हरियाली तीज महोत्सव में प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर
Kannauj News: हरियाली तीज महोत्सव को अधिक भव्य और आकर्षक बनाने के लिए क्षेत्रीय विधायक अर्चना पाण्डेय ने नागरिकों और कलाकारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम में लोकगीत, लोकनृत्य, नाटक और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन होगा। विधायक ने लोगों से सुझाव देने और भाग लेने की अपील की है।
Kannauj News: छिबरामऊ। हरियाली तीज महोत्सव को इस वर्ष अधिक भव्य, आकर्षक और जनसहभागिता से परिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय विधायक अर्चना पाण्डेय ने नागरिकों, कलाकारों एवं युवाओं से ऑनलाइन आवेदन और सुझाव आमंत्रित किए हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक प्रतिभागी उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रस्तुति के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा कार्यक्रम के संबंध में अपने सुझाव भी दर्ज करा सकते हैं। विधायक ने बताया कि महोत्सव में लोकगीत, लोकनृत्य, समूह नृत्य, एकल नृत्य, गायन, भजन, कविता पाठ, नाटक सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है।
इसके अलावा कार्यक्रम को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आमजन से रचनात्मक सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। अर्चना पांडेय ने क्षेत्रवासियों, महिला समूहों, छात्र-छात्राओं, कलाकारों और सामाजिक संगठनों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि जनसहभागिता ही किसी भी आयोजन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी के सहयोग से इस बार का हरियाली तीज महोत्सव यादगार और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रेरणादायक बनेगा।
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